„Medialer Dauerbeschuss“ : Ärzte fordern Handy-Verzicht für Kinder unter elf Jahren

Kinder am Handy - Ärzte sehen das kritisch.

Osnabrück Kinder- und Jugendärzte warnen vor den Folgen intensiver Mediennutzung durch Minderjährige. Eltern würden ihren Nachwuchs oftmals vor Smartphone oder Tablett „parken“.

Schon die Jüngsten würden auf permanente Reizüberflutung konditioniert, sagte Fischbach. In der Folge litten Kinder immer häufiger an Konzentrationsschwäche. „Medialen Dauerbeschuss macht das beste Hirn nicht mit“, sagte der Verbandspräsident. Je höher der Medienkonsum, desto schwächer seien die Leistungen in der Schule.