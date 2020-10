Ab Ende Oktober : Neue Emojis für Apple-Nutzer

Düsseldorf Olive, Mammut oder Ninja? In der Beta-Version des Betriebssystems iOS 14.2 stecken einige neue Emojis für die Nutzer und Nutzerinnen. Der Blog Emojipedia hat heute die 66 neuen Symbole veröffentlicht.

Hinzu kommt zudem eine neue Handgeste. Dabei wird der Daumen an Zeige- und Mittelfinger angelegt, die Handinnenfläche deutet nach oben. Bekannt ist die Geste aus Italien und bedeutet so viel wie „Was willst du?“ also „ma che vuoi?“ oder einfach nur „che?“ (Was?).