Tipps für Apple-Geräte So lässt sich der Kinderschutz auf iPhone und iPad aktivieren

Dass ihre Kinder online auf ungeeignete Inhalte stoßen könnten, von Fremden angesprochen oder Cyberbullying ausgesetzt werden, zählen zu den Bedrohungen im Netz, die Eltern am meisten Sorgen machen. Das ergab eine von Apple in Auftrag gegebene Umfrage unter 1000 Eltern von Kindern im Alter von sieben bis 16 Jahren in Deutschland. Zwei Drittel der befragten Eltern gaben an, Schutzfunktionen auf den digitalen Geräten ihrer Kinder installiert zu haben.