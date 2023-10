Kritik am iPhone 15 Pro Software-Fehler lässt iPhone 15 heißlaufen

Mit großer Vorfreude fieberten Apple-Fans aus aller Welt der Präsentation des iPhone 15 entgegen. Am 12. September war es dann so weit und Apple-CEO Tim Cook (62) stellte im Rahmen der Keynote das neuste Smartphone des Technologie-Giganten vor. Doch so groß die Freude war, so groß war auch die Ernüchterung. Denn schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart am 22. September stellten sich beim iPhone 15 Pro die ersten Probleme ein.