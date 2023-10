Neue Modelle im Test Was leistet das iPhone 15 Pro (Max)

Auch beim Ladetempo hat Apple die Chance verpasst, sich an die Spitze zu setzen. Egal wie groß das USB-Netzteil auch sein mag: Mehr als 25 Watt Ladeleistung werden nicht erreicht. Damit kann man den leeren Akku etwa in einer halben Stunde wieder zur Hälfte füllen, nach einer Stunde landet man bei 80 Prozent. Andere Hersteller bieten da schnellere Ladezeiten. Nettes Feature: Das iPhone lässt sich als Powerbank einsetzen, per Kabel können so etwa Airpods oder ein anderes Smartphone geladen werden.