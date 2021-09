Eckige Kanten bleiben : Apple stellt neue iPhone-Generation vor

Das Logo von Apple an einem Store (Symbolfoto). Foto: AP/Matthias Schrader

Cupertino Am Dienstag fand die sehnsüchtig erwartete Vorstellung des iPhone 13 statt. Apple spendiert seinen iPhones vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft einen schnelleren Chip und bessere Kameras.

Das am Dienstag vorgestellte iPhone 13 behielt äußerlich das Design der aktuellen Generation mit eckigen Kanten. Aber die Aussparung für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung am oberen Bildschirmrand wurde am 20 Prozent verkleinert.