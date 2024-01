Apple-Update iOS 17.3 Neue iPhone-Funktion soll Ihre Daten bei Diebstahl besser schützen

Um diese Sicherheitslücke zu schließen, hat Apple bei seinem Update auf das Betriebssystem iOS 17.3 eine neue Funktion eingebaut. Mit dem „Schutz für gestohlene Geräte“, der in den Einstellungen unter „Face ID und Code“ aktiviert werden kann, wurde eine zusätzliche Sicherheitsstufe eingeführt. Befindet sich das iPhone nicht mehr an vertrauten Orten, wie etwa Zuhause oder am Arbeitsplatz, werden einige Zugriffe ausschließlich mit der Face-ID oder Touch-ID gewährt. Dazu zählen folgende Aktionen: