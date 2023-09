Größtes iPhone-Update des Jahres Diese neuen Funktionen kommen mit iOS 17

Achten Sie darauf, dass Ihr Handy vor dem Download zu mindestens 50 Prozent geladen oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. Da das Update viel Datenvolumen in Anspruch nimmt, sollten Sie Ihr Handy mit dem WLAN verbinden. Gehen Sie nun in die Einstellungen Ihres iPhones und klicken Sie dort auf „Allgemein“ und „Softwareupdate“. Nun können Sie den Download starten.