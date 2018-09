Apple-Präsentation 2018: iPhone XS, XS Max & XR und Apple Watch mit EKG-Messgerät

Cupertino Apple hat gleich drei Nachfolgemodelle für sein Jubiläumsgerät iPhone X vorgestellt: das iPhone XS, das iPhone XS Max sowie das iPhone Xr. Die neuen Modelle verzichten auf den traditionellen Home-Button, der einst die Smartphone-Bedienung prägte. Die neue Apple Watch hat gar ein eingebautes EKG-Messgerät.

Bei den teureren Modellen gibt es das erneuerte iPhone Xs und die größere Version Xs Max mit einem 6,5-Zoll-Display. Das Gehäuse ist damit in etwa so groß wie bei den bisherigen Plus-Modellen - bei deutlich ausgeweitetem Bildschirm.

Auch ansonsten gibt es Neuerungen: Die Computer-Uhr wird zu einem EKG-Messgerät. Ein Nutzer könne ein Elektrokardiogramm erstellen, indem er den Finger für eine halbe Minute an die Krone an der Gehäuse-Seite halte, erklärte Apple-Manager Jeff Williams am Mittwoch. Die Funktion sei von der US-Gesundheitsaufsicht FDA freigegeben worden, die für die Zulassung medizinischer Geräte zuständig ist. Apple ist der erste Anbieter, der einen EKG-Sensor in einer Computer-Uhr unterbringen konnte.