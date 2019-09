Die beiden Geräte gibt es in den Varianten mit 16, 64 bzw. 128 GB Speicherkapazität. Die Display-Auflösung des iPhone 6 beträgt 1334 × 750 Pixel, die des iPhone 6 Plus 1920 × 1080 Pixel. Hauptkamera: 8 MP mit bis zu 1080p-HD-Video mit 60 fps, Frontkamera 1,2 MP mit 720p-HD-Video. Das iPhone 6 Plus verfügt über eine optische Bildstabilisierung.