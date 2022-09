Apple-Smartphones : iPhone 14 - was die neuen Modell leisten

Düsseldorf Apple verpasst dem neuen iPhone 14vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft gleich mehrere Neuerungen - tischt europäischen Käufern mit dem starken Dollar aber zum Teil saftige Preissteigerungen auf. Das Top-Gerät kostet über 2000 Euro.

In diesem Jahr muss Apple mit seinen neuen iPhones nicht nur gegen die Konkurrenz antreten, sondern auch möglichem Gegenwind durch Konjunktursorgen Rechnung tragen. Zugleich müssen Kunden in Europa zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Notfall-Nachrichten per Satellit können Leben retten, wenn Menschen in Gegenden ohne Mobilfunk-Empfang in Gefahr geraten. Im Moment benötigt man dafür spezielle Telefone mit größeren Antennen. Apple integrierte dagegen beim iPhone 14 ein hauseigenes System zur Verbindung mit Satelliten in die herkömmlichen Gehäusegrößen.