Tiktok-Trick So verlängern Sie die Akkulaufzeit Ihres iPhones

Aktuell geht etwa ein Trick viral, der die Akkulaufzeit von iPhones verlängern kann. Besonders nach dem neusten iOS-Update geht der Akku bei vielen Modellen schnell in die Knie. Entscheidend sind dabei die sogenannten Weißpunkte. Diese können in den Einstellungen reduziert werden. Dadurch sinkt automatisch die Bildschirmhelligkeit, was für einen niedrigeren Stromverbrauch sorgt.