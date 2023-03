Apple veröffentlicht iOS 16.4 Auf diese Neuerungen dürfen sich Apple-Nutzer freuen

iOS 16.4 ist endlich da! Am Montagabend gab Apple bekannt, dass das neue Betriebssystem ab sofort für alle Nutzer zum Download bereitsteht. Gleichzeitig kündigte das US-amerikanische Unternehmen mit macOS 13.3 Ventura ein neues Mac-Betriebssystem an und stellte außerdem watchOS 9.4 und iPadOS 16.4 vor. Dank dieser Updates kommen ab sofort auch Besitzer des ipads und der Apple Watch in den Genuss von iOS 16.4.