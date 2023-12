Datenaustausch US-Polizei warnt vor „Name Drop“-Funktion von Apple

Hinter dem praktischen Tool der kontaktlosen Datenübertragung steht die sogenannte NFC-Technologie (Near Field Communication). Allerdings birgt „Name Drop“ auch Risiken. Denn die Funktion bietet auch Dritten die Möglichkeit, ungefragt Daten zu entwenden. Davor warnt nun auch die US-Polizeibehörde in der Stadt Middletown im Bundesstaat Ohio und empfiehlt, die standardmäßig eingeschaltete Funktion auszuschalten. Diesen Appell richtet die Behörde in einem Facebook-Posting explizit auch an Eltern: „Vergessen Sie nicht, diese Einstellungen auch auf dem Telefon Ihres Kindes zu ändern, um es zu schützen!“