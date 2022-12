Smarte Uhr im Test Huawei Watch D - kann eine Smartwatch Blutdruck messen?

Wer die Huwaei-Uhr zum Trainieren verwenden will, wird mit 70 Workout-Modi üppig bedient. Dabei erkennt die Uhr sechs Arten von täglichen Trainingseinheiten: Gehen im Freien und in der Halle, Laufen im Freien, Laufen in der Halle, Ellipsentrainer und Rudergerät. Man kann aber sich von der Uhr aber auch beim Seilspringen oder in die Pedale treten „beobachten“ lassen.