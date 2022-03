Puls und EKG : Kann eine Smartwatch Herzprobleme erkennen?

Eine Messstation am Handgelenk: Viele Smartwatches zeichnen den Puls auf und erstellen sogar einfache EKGs. Können Herzpatienten so schneller erkennen, wenn es brenzlig wird?

Generell gilt: Bei starken Schmerzen in der Brust, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, sollte man sich nicht mit der Smartwatch aufhalten. So geht im Ernstfall wertvolle Zeit verloren. Am besten wählt man in so einer Situation direkt den Notruf 112 – und verlässt sich auf das Urteil der medizinischen Profis.