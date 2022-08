Pixel Buds Pro : So gut sind die neuen Google-Kopfhörer

Düsseldorf Mittlerweile sind drahtlose Kopfhörer aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Tech-Firmen ziehen nach, wollen Apples Airpods und Samsungs Galaxy Buds Konkurrenz machen. Auch Google schickt seine Pixel Buds Pro ins Rennen. Wie gut die Kopfhörer sind, erfahren Sie hier.

Auch Google will im Kampf um den Thron auf dem Markt der drahtlosen Kopfhörer mitmischen. Hierzu hat der Suchmaschinenriese seine neuen Pixel Buds Pro herausgebracht, die 219 Euro kosten. Mit diesem Preis reihen sich die Kopfhörer in der Kategorie von Apple , Sony und Samsung mit ein. Ob sie ähnlich viel können?

Grundsätzlich bestechen die Pixel Buds Pro mit ihrer Geräuschunterdrückung „Silent Seal“. So können die Nutzer der Kopfhörer mit der „Active Noise Cancellation“ (ANC) selbst bestimmen, wie viel sie von der Außenwelt mitbekommen wollen. Auch die Lautstärke lässt sich mit der ANC regeln, sodass die Ohren nicht so stark belastet werden. Insgesamt legt Google bei seinen Pixel Buds großen Wert auf Funktionalität. Die Steuerung der Kopfhörer ist in dem Fall also ganz simpel: Nach vorne wischen, um den Ton lauter zu machen, doppelt tippen, um einen Anruf anzunehmen. Um den Google-Sprachassistenten zu aktivieren, reicht es gedrückt halten. Die Funktionen lassen sich auch nach Belieben anpassen und personalisieren.