Google Pixel 3 mit Super-Kamera und Sicherheits-Chip - neue Smartphones vorgestellt

Düsseldorf Google hat eine neue Generation seiner Smartphones vorgestellt, das Pixel 3 und das Pixel 3 XL. Die Geräte bekommen mehr Fotofunktionen, Unterstützung für drahtloses Laden und einen sicheren Speicherort für Passwörter oder biometrische Daten.

Google will sich mit neuen Smartphones und einem Display fürs vernetzte Zuhause als Gerätehersteller etablieren und dabei seine Stärken bei künstlicher Intelligenz ausspielen. Das neue Smartphone Pixel 3 soll unter anderem von allein Selfie-Fotos auslösen, wenn es ein Lächeln erkennt, sowie bewegte Objekte permanent im Fokus behalten.

Die dahinter steckende „Titan“-Technologie stamme ursprünglich aus Googles Rechenzentren, sagte Hardware-Chef Rick Osterloh. Das am Montag bekanntgewordene Datenleck beim Online-Netzwerk Google Plus war bei der Präsentation kein Thema .

Nochmals verbessert hat Google die Kamera-Funktion, die schon beim Vorgängermodell in unabhängigen Testberichten durchweg gelobt wurde. Durch ein aus der Satellitenfotografie abgeleitetes Verfahren wurde beispielsweise die digitale Zoom-Funktion erheblich verbessert, so dass Details in der Ferne besonders scharf erscheinen.