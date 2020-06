Smartphone-Betriebssystem : Google Android 11 Beta ist da - neue Features und mehr Datenschutz

Düsseldorf Android 11 ist da. Zumindest die erste Betaversion für alle, die schon einmal vorab einen Blick auf Googles neues Betriebssystem werfen wollen. Was Android 11 für neue Funktionen an Bord hat, verraten wir hier.

Eigentlich wollte Google die erste Betaversion von Android 11 schon am 3. Juni vorgestellt und veröffentlicht haben. Corona und die Unruhen wegen des Todes von George Floyd haben den Konzern jedoch bewogen, den Start etwas nach hinten zu verschieben. Jetzt, knapp eine Woche später, wurde die Beta freigegeben.

Um die Kommunikation zu vereinfachen, wandern bei Android 11 alle Konversationen von verschiedenen Messaging-Apps in einen gesonderten Bereich in den Benachrichtigungen. So soll man entspannter auf Nachrichten antworten und alle Unterhaltungen besser im Blick behalten können.