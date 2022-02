Fotos und Videos : Was macht eine gute Smartphone-Kamera aus?

Was macht eine gute Smartphone-Kamera aus?

Einfache "Knipse" oder ernstzunehmendes Foto-Handy: Zwar spielt der Preis der Geräte dabei eine Rolle - aber nicht immer muss für gute Fotos nicht gleich das Flaggschiff einer Marke her. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Düsseldorf Einst benutzte man Handys natürlich hauptsächlich zum Telefonieren. Das hat sich gründlich geändert. Inzwischen ist das Smartphone für viele mehr Kamera als Telefon.

Geht es um schöne Erinnerungen, sind Fotos und Videos unentbehrlich und nicht zu ersetzen. Mit ihnen verleihen auch zahllose Menschen ihrer Kreativität auf Tiktok, Youtube & Co Ausdruck. Die Quelle für das Gros diese Bilder und Filme sind, natürlich, Smartphones. Doch welche Geräte sind für bewegte und unbewegte Bildaufnahmen am besten oder zumindest besonders gut geeignet?

Sind die Flaggschiffmodelle der Hersteller, die oft Preise jenseits der 1000 Euro erreichen, ein Orientierungspunkt? Im Prinzip ja, meint Andreas Seeger von Mobilfunk-Fachmagazin „Connect“: „Man kann schon sagen, je teurer ein Smartphone ist, desto besser ist auch die Kamera-Ausstattung, weil diese im Prinzip das ist, was an der Hardware am teuersten ist.“