Fairphone sammelt 1,2 Millionen Euro bei Crowdfunding-Kampagne ein

Berlin Das Mindestziel ist erreicht: In seiner neuen Crowdfunding-Runde hat der Smartphone-Hersteller Fairphone bis Montagmittag mehr als 1,2 Millionen Euro an Investorengeldern eingesammelt.

Einzelne Unterstützer beteiligen sich an dem niederländischen Sozialunternehmen, das bei seinen Geräten auf Nachhaltigkeit setzt, dabei mit Beträgen zwischen 250 und 5000 Euro, die optional in Anteile umwandelt werden können.

Die Kampagne, die noch bis 15. August läuft, hat eine Obergrenze von 2,5 Millionen Euro. Mit dem eingesammelten Geld will Fairphone an der Verbesserungen der Lieferketten arbeiten und in das Wachstum der Firma investieren.