Erste-Hilfe-Tipps : Was tun, wenn Smartphone oder Laptop nass werden?

Düsseldorf Technische Geräte und Wasser vertragen sich nicht wirklich gut. Was soll man tun, wenn das Smartphone in die Toilette gefallen oder Kaffee über das Notebook geschwappt ist? Hier ein paar hilfreiche Antworten.

IP-Schutzgrad liefert Orientierung

Doch der Schutzgrad allein ist nicht alles: „Der Hersteller muss konkret angeben, welchen Test er zugrunde legt“, erklärt Warentester Wolf. Beispielsweise, ob das Gerät 60 Minuten im Wasser in zwei Meter Tiefe aushalten kann. „Man kann sich nicht immer hundertprozentig darauf verlassen. Aber wenn der Anbieter das so ausweist, ist es schon mal ein gutes Zeichen“, so Wolf.

Laut dem Fachmagazin „connect“ (online) schränken die Hersteller den Wasserschutz in den Geschäftsbedingungen (AGB) häufig ein. So gelte dieser oft nur für Süßwasser, nicht jedoch für Schmutz-, Chlor- oder Salzwasser sowie Getränke. Dazu können Einschränkungen für die Zeit unter Wasser sowie die Eintauchtiefe gemacht werden.

Ausschalten, Akku entfernen und Trocknen

Dann ist Trocknen angesagt. Allerdings bitte nicht mit dem Haartrockner, im Backofen, in der Mikrowelle oder in der prallen Sonne, warnt „connect“. Stattdessen tupft man das Gehäuse ab, nimmt SIM- sowie Speicherkarte heraus und wickelt das Gerät in ein Papiertuch ein. Anschließend legt man es für mehrere Tage in einen verschlossenen Plastikbeutel mit ungekochtem Reis.