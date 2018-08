Ein Android-Smartphone fast ohne Google - für viele Apps gibt es Alternativen

Andere Apps ausprobieren und Erfahrungen austauschen: Dabei wird schnell klar, auf welche Google-Dienste man verzichten kann und will. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Düsseldorf Auf einem Android-Smartphone befindet sich immer ein großer Teil von Googles App-Palette. Nutzer können einige Dienste jedoch deaktivieren und alternative Apps nutzen - oder Android ganz ersetzen. Das macht das Smartphone allerdings auch weniger komfortabel.

Eigentlich ist Android freie Software. In der Praxis spürt man davon aber wenig. Über Apps, Dienste und Prozesse ist Google auf den meisten Android-Mobilgeräten tief im System verankert. „Google ist gut darin, vieles Grundsätzliches anzubieten, was wir machen wollen, und das auch noch sehr komfortabel“, sagt Max Mehl von der Free Software Foundation Europe (FSFE).

Das Problem sei aber, dass es Google immer auch darum gehe, Daten für Werbung zu sammeln. „Das kann man einfach in den Nutzungsbedingungen nachschauen.“ Wem das nicht schmeckt, der kann sich jedoch relativ leicht mehr Privatsphäre und Kontrolle verschaffen.

„Das passiert nicht über Nacht, das ist ein schrittweiser Prozess“, sagt Mehl. „Der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, was man bereits nutzt, und was davon unerwünscht ist.“ Der zweite Schritt sei das Ersetzen nicht gewollter Dienste und Apps. Wer aber Google vollständig vom Android-Smartphone verbannen will, muss noch weiter gehen, weil die Deinstallation vorinstallierter Google-Apps fast nie möglich ist: „Der dritte Schritt wäre deshalb die Installation eines Betriebssystems ganz ohne Google drin.“