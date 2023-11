Auch weniger teure Geräte gut Smartphones fürs Fest im Test

In unserer Tabelle zeigen wir das beste iPhone und das beste Android-Gerät. Dieses Spitzenduo wird ergänzt um das erwähnte Galaxy A54 5G sowie das rund 350 Euro teure Samsung Galaxy A34 5G – beide haben die Tester zum „Preis-Leistungs-Sieger“ erkoren. Hinzu kommt das rund 200 Euro teure Xiamo Redmi Note 12, das neben dem Samsung Galaxy A14 5G als eines der zwei „Schnäppchen mit gutem Qualitätsurteil“ gewürdigt wird. Insgesamt zeigt sich, so Holger Neinhaus von der Düsseldorfer Strategieberatung SMP: „Es ist beeindruckend, wie hoch die Qualität der aktuellen Handys ist. Gleichzeitig bestätigt die Marktentwicklung, dass viele Kunden bereit sind, auch Preise weit über 1000 Euro für ein Smartphone zu bezahlen, um so speziell bei Apple einen noch höheren Wert zu erhalten.“ So ganz wundert ihn diese Entwicklung nicht: „Fast alle Menschen nutzen ihr Smartphone häufiger als jedes andere Gerät. Da ist doch logisch, dass die Geräte eine hohe Wertschätzung genießen.“