Fotografieren mit dem Smartphone Bitte lächeln! 10 Tipps für das perfekte Selfie

Für das perfekte Selfie müssen Sie nicht in die Kamera grinsen. Wer mit seinem Lächeln unzufrieden ist, öffnet nur leicht den Mund und hebt die Mundwinkel an. Alle anderen dürfen nach Herzenslust lachen und strahlen. Wichtig ist, dass das Lächeln natürlich und nicht erzwungen ist. Achten Sie dabei in jedem Fall darauf, immer in die Linse, und nicht auf das Handy-Display oder die Hülle zu schauen. Nur so blicken Sie dem Betrachter später direkt in die Augen.