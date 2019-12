Überwachung der Bevölkerung in China : Handy-Käufer müssen ab sofort Nummer mit eigenem Foto verknüpfen

Überwachung der Bevölkerung in China

Eine Frau hält ein Handy in einem Huawei-Store in Peking (Symbolbild). Foto: dpa/--

Peking Die Überwachung der Bevölkerung in China durch den Staat erreicht eine neue Dimension: Wer ein Handy erwerben will, muss ab sofort ein aktuelles Foto von sich erstellen und mit der Handy-Nummer verknüpfen lassen.

Diese Neuregelung, die im September von der Regierung in Peking angekündigt wurde, trat am Sonntag in Kraft. Die Telekom-Gesellschaften sind dabei verpflichtet, "alle technischen Möglichkeiten" einschließlich der Künstlichen Intelligenz zu nutzen, um die Identität ihrer Kunden eindeutig festzustellen.