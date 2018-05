Die Funktion Slices steht auf unserem Gerät noch nicht zur Verfügung. Das kann an der Betaversion liegen oder an dem hierzulande nicht verfügbaren Fahrdientleister Lyft, den Google als Beispiel nennt. Tippt man dessen Name in der Suche ein, erscheint ein interaktives Kärtchen, das die Kosten und Dauer einer Fahrt etwa zur Arbeit oder nach Hause anzeigt. Dort kann die Fahrt dann auch direkt gebucht werden.