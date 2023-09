iPhone-15-Event So können Sie die Apple Keynote 2023 live mitverfolgen

Die Veranstaltung findet in der Apple-Zentrale in Kalifornien und parallel auch virtuell statt. Über einen Livestream kann die Präsentation von der heimischen Couch aus verfolgt werden. Das Event startet um 19 Uhr (MEZ) und wird auf apple.com und in der Apple TV App übertragen. Auch auf Apples Youtube-Kanal können Fans live dabei sein.