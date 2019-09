So lief die Apple-Keynote : Das iPhone 11 hat drei Kameras auf dem Rücken – Apple TV+ mit Kampfpreis

Cupertino Apple hat das neue iPhone 11 vorgestellt. Es kommt in drei verschiedenen Versionen. Zudem wurde der Streamingdienst Apple TV+ zu einem erstaunlich niedrigen Preis angekündigt. Und die neue Apple Watch Series 5 bekommt ein sehr willkommenes Update.

Apple treibt seinen Wandel zum Unterhaltungskonzern voran. Der iPhone-Hersteller kündigte am Dienstag an, seinen bereits zuvor in Aussicht gestellten Streamingdienst Apple TV+ Anfang November in 100 Ländern, darunter auch Deutschland, zu starten - und das zu einem so niedrigen Preis, dass die Konkurrenz von Netflix und Walt Disney wohl wird reagieren müssen: Gerade einmal 4,99 Euro soll der Dienst hierzulande kosten.