Android P - diese Smartphones bekommen das Update

Düsseldorf Google hat Android 9 veröffentlicht. Den Anfang machen die Google-Smartphones der Pixel-Reihe. Welche Smartphones sich noch Hoffnung auf Android Pie - so der offizielle Name - machen können, lesen Sie hier.

Updates auf aktuelle Android-Versionen, das ist nach wie vor ein Problem für Googles Betriebssystem. Da sind zum einen die Geräte, die Google selbst auf den Markt bringt, lange Zeit Nexus genannt, seit mittlerweile zwei Generationen in Pixel umgetauft. Diese bekommen traditionell als erste Updates auf die jeweils neueste Android-Version.

Die Google-eigenen Geräte sind traditionell die ersten, die mit neuen Android-Versionen versorgt werden. Bei Android Pie im Rennen sind Pixel, Pixel XL, Pixel 2 und Pixel 2 XL. Die neuen Pixel 3 und Pixel 3 XL werden direkt mit Android P ausgeliefert. Die letzten Nexus Geräte, das Nexus 5X und das Nexus 6P sowie das Tablet Pixel C, sind bei Android P nicht mehr dabei. Sie werden aber immerhin noch mindestens ein Jahr lang mit monatlichen Sicherheitsupdates versorgt.

Das Nokia 7 Plus ist auf jeden Fall dabei, denn es nimmt wie die Pixel-Geräte bereits am Betaprogramm teil. Für alle anderen Geräte hat Nokia bereits im vergangenen Jahr angekündigt, diese auf Android P zu aktualisieren. Lediglich für das Nokia 1 und das Nokia 2, die auf Android Go basieren, ist die Situation unklar.