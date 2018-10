Android: Google will in Europa Lizenzgebühren für Apps verlangen

Google will in Europa Lizenzgebühren für Apps verlangen

Mountain View/Brüssel Google ändert sein Geschäftsmodell beim Smartphone-Betriebssystem Android. Der Konzern will in Europa künftig Lizenzgebühren von Geräteherstellern für seine Apps haben. Ob dadurch die Preise für Android-Smartphones steigen könnten, ist noch unklar.

Google reagiert auf die Milliarden-Kartellstrafe der EU-Kommission. Der Konzern ändert sein Geschäftsmodell beim dominierenden Smartphone-Betriebssystem Android. Smartphone-Hersteller sollen in Europa künftig für die Apps des Internet-Konzerns bezahlen. Bisher konnten sie Anwendungen wie Googles Karten oder den Play Store kostenlos auf ihren Geräten vorinstallieren - waren dafür aber an Bedingungen gebunden, die aus Sicht der EU-Kommission den Wettbewerb verzerrten.

Google machte keine Angaben zur Höhe der Lizenzgebühren. Insofern ist auch schwer einzuschätzen, ob das neue Bezahlmodell die Preise für Android-Smartphones steigen lassen wird - oder die Hersteller in dem extrem umkämpften Markt die höheren Kosten auffangen, statt sie an Verbraucher weiterzureichen. Es könnte auch sein, dass die Smartphone-Hersteller auf die Vorinstallation bestimmter Google-Anwendungen verzichten. Das Android-Betriebssystem selbst sollen die Hersteller weiterhin kostenlos bekommen, betonte Google am Dienstag. Android-Geräte haben einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent beim Smartphone-Absatz.