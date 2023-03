50 Jahre Handy-Technologie Vom Ziegelstein zum faltbaren Smartphone

1973: Erster Handy-Anruf

Am 3. April 1973 macht ein Ingenieur der US-Firma Motorola in New York den ersten Anruf von einem mobilen Telefon. Mit dem Handy namens DynaTAC meldet sich Martin Cooper bei Joel Engel, einem Konkurrenten. Es dauert jedoch weitere zehn Jahre, bis das erste Mobiltelefon auf den Markt kommt.

1983 beginnt Motorola in den USA mit dem Verkauf des DynaTAC 8000X zum Preis von 3995 Dollar. Das Gerät mit dem Spitznamen „Brick“ (Ziegelstein) wiegt knapp ein Kilo und misst 33 Zentimeter.