25 Jahre Nokia Communicator : Das erste Smartphone konnte Faxe verschicken

Düsseldorf Bei frühen Smartphones vor der Touchscreen-Ära denkt man meist an Blackberry-Telefone. Doch schon Jahre zuvor war Nokia mit einem Aufklapp-Handy mit Tastatur erfolgreich. Das erste Modell 9000 Communicator feiert seinen 25. Geburtstag.

In den 1990er Jahren konnte man von den Fähigkeiten heutiger Smartphones nur träumen - wie etwa Microsoft 1994 in dem visionären Video „Information at your fingertips“, in dem Taschen-Geräte mit großem Display gezeigt wurden, die mit dem Internet verbunden waren. In dem Video, das Bill Gates in seiner Keynote auf der inzwischen längst eingegangenen Computermesse Comdex in Las Vegas vorführte, wurde das Smartphone auch schon benutzt, um einen Kaffee kontaktlos ohne Bargeld zu bezahlen.