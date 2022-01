Kolumne Total Digital : Im Tal der Gründer und Blender

Meinung Washington Wahrheit und Lüge sind oft nicht mehr auseinander zu halten, das zeigt der Fall der Multi-Milliarden-Dollar-Betrügerin Elizabeth Holmes. Warum er Anlass sein sollte, die eigenen Handlungsmaximen zu überdenken.

Nun leben wir in einer Zeit, in der Wahrheit und Lüge oft nicht mehr auseinander zu halten sind. Wo jeder an das glaubt, woran man glauben möchte. Und wie wir nicht erst seit dem Religionsunterricht wissen, versetzt der Glaube oft nicht nur Berge, sondern manchmal auch Täler, in diesem Fall Täler aus Silikon. Der Grundsatz „Fake it until you make it“ („Schwindle, bis Du es schaffst“) gilt bis heute als eines der ungeschriebenen Gesetze in der Bay Area südlich von San Francisco.