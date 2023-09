Schneller, besser, günstiger Die iPhone-15-Reihe im Test

An anderer Stelle kann man jedoch den Klassenunterschied zwischen Pro und Nicht-Pro deutlicher bemerken. Die beiden Pro-Modelle fühlen sich in der Hand großartig an, auch weil der Rahmen aus hochfestem Titan besteht. Durch den geschickt abgerundeten Rahmen wirken die Pro-Telefone viel dünner und ergonomischer als die bisherigen iPhones. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass der gebürstete Titan-Rahmen auch äußerst kratzfest ist. Das darunterliegende Chassis besteht indes aus Aluminium.