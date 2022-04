Große Unterschiede innerhalb der EU : Rund 3,8 Millionen Deutsche waren noch nie im Internet

Wiesbaden Rund sechs Prozent der Bürger zwischen 16 und 74 Jahren leben offline. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. In der Europäischen Union betrug der Durchschnitt vergangenes Jahr acht Prozent – mit großen Unterschieden zwischen den Ländern.

Für die meisten Menschen ist das Smartphone unverzichtbarer Bestandteil ihres Alltags - doch rund sechs Prozent der Bundesbürger zwischen 16 und 74 Jahren haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts noch nie das Internet genutzt. Dies entspreche rund 3,8 Millionen Menschen in Deutschland, teilte die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Zahlen stammen aus dem vergangenen Jahr.