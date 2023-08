Kolumne Total digital Ketchup-Momente beim Taxifahren

Zunächst nur in San Francisco. Dort war der Start problematisch; unter anderem stieß ein Taxi mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammen. Bald sollen dennoch weitere US-Großstädte folgen. Weltweit haben Dutzende Anbieter auf diesen Tag gewartet. Allein die Google-Tochter Waymo möchte in den nächsten Jahren rund 100.000 Fahrzeuge auf die Straße bringen – nicht nur in den USA. Auch bei uns in Deutschland wird es nicht mehr lange dauern, bis die ersten Robotaxis den Betrieb aufnehmen. Die Intel-Tochter Mobileye hat vor Kurzem die Tüv-Zulassung erhalten. Wie in San Francisco sollen in einer Pilotphase zunächst noch Sicherheitsfahrer mit an Bord sein, bevor die Fahrzeuge im Regelbetrieb dann irgendwann völlig autonom fahren dürfen.