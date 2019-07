Entwickler von „FaceApp“ sind unbekannt : Risiken im Datenschutz – Beliebte Foto-App soll überprüft werden

New York Das russische Online-Programm könnte Daten an Dritte weitergeben, befürchtet ein US-Senator. Auch der deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte warnt vor der Nutzung der „FaceApp“.

Der einflussreiche US-Senator Chuck Schumer hat eine Überprüfung des beliebten russischen Onlineprogramms FaceApp auf Datenschutz- und Sicherheitsrisiken gefordert. Die Bundespolizei FBI und die Verbraucherschutzbehörde FTC sollten untersuchen, ob die Entwickler der App Daten von US-Bürgern an Dritte weitergeben, schrieb der Chef der Demokraten im Senat am Mittwoch in einem Brief an das FBI. Er befürchte, dass ausländische Regierungen an die Daten gelangen könnten.