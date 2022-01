In eigener Sache : Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Kommentarbereich

Düsseldorf Unser Kommentarbereich kann ab sofort mehr. Wir stellen Ihnen die neuen Funktionen vor und erklären, warum sich ein RP+-Abo jetzt noch mehr lohnt.

Der Kommentarbereich ist – wie bislang auch – in nahezu allen Artikeln geöffnet. Ausgenommen sind weiterhin alle sogenannten „Blaulicht”-Artikel, also Meldungen zu Feuerwehr- oder Polizeieinsätzen. Denn: Der pure Sachverhalt von Unfällen oder Verbrechen ist nichts, worüber sinnvoll diskutiert werden kann – etwaige Folgeartikel zu den Auswirkungen sind aber natürlich in der Regel für die Diskussion freigeschaltet. Außerdem schließen wir die Kommentare unter Artikeln, die den Holocaust thematisieren. Denn hier gibt es nur eine zulässige Meinung auf dem Boden des Grundgesetzes: Der nationalsozialistische Völkermord an Juden ist das schlimmste Kapitel der deutschen Geschichte und darf nie in Vergessenheit geraten.