Neuer Service für Digital-Abonnenten : Lesen Sie das ePaper der Rheinischen Post schon am Vorabend um 20.15 Uhr

Düsseldorf Nikolaus-Geschenk für Digital-Abonnenten der Rheinischen Post: Wer die digitale Version unserer Zeitung lesen möchte, kann dies ab sofort bereits abends direkt nach der Tagesschau tun.

In der digitalen Frühausgabe stehen alle überregionalen Inhalte sowie der Düsseldorfer Lokalteil zur Verfügung. Die Ausgabe wird im Laufe des Abends insbesondere bei großen nachrichtlichen Ereignissen und Sportergebnissen aktualisiert. Die jeweils gewählte Lokalausgabe mit den Nachrichten aus der eigenen Stadt steht nach wie vor spätestens am frühen Morgen um 6 Uhr zur Verfügung. In jedem Fall enthalten alle Lokalausgaben sämtliche Sportereignisse vom späten Abend - auch wenn diese es nicht mehr in die gedruckte Ausgabe geschafft haben.