„Praktisch Faktisch“ - Der Wissenspodcast : Wie stressig ist eigentlich der Alltag in der Notaufnahme?

„Praktisch faktisch“ ist der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Foto: Rheinische Post/Phil Ninh

Düsseldorf Gesundheitsminister Jens Spahn will die Notfallversorgung reformieren. Aber wie stressig ist der Alltag dort wirklich? Und wann ist ein Patient wirklich ein Notfall? Alexander Kleophas, Leiter der Notaufnahme am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf, gibt Antworten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Susanne Hamann Henning Bulka Vonund Henning Bulka Autorendetails aufklappen Henning Bulka (hebu) ist Chef vom Dienst Online bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil Susanne Hamann Autorendetails aufklappen Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft, Soziales und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören. zum Autorenprofil

Jede Woche Donnerstag widmen wir uns einer neuen Frage in „Praktisch Faktisch“ - dem Wissenspodcast. Sie haben eine Anmerkung oder eine konkrete Frage, die wir beantworten sollen? Schreiben Sie uns gerne an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Wir finden für jedes Thema den richtigen Experten!

Abonnieren lässt sich der Podcast via iTunes, auf Spotify oder ganz klassisch über den RSS-Feed für die Podcast-App Ihrer Wahl: http://podcasts.rp-online.de/gutleben/feed/podcast/

Hier finden Sie weitere Folgen von „Praktisch Faktisch“:

Folge 43: USA und Iran: Wie groß ist die Kriegsgefahr für Deutschland?

Folge 42: Kinderpornographie - Wie Eltern ihre Kinder schützen können

Folge 41: Wozu brauchen wir heute noch Religion?

Folge 40: Wie Pornos unser Leben verändern können

Folge 39: Was tun, wenn sich unbezahlte Rechnungen stapeln?

Folge 38: Transgender - Warum es nicht nur Mann und Frau gibt

Folge 37: So macht Sex auch im Alter Spaß

Folge 36: #FridaysforFuture: Wie Klimaschutz und westlicher Luxus zusammen passen

Folge 35: Was steckt hinter Asexualität?

Folge 34: Was man auf einem Hausboot in Indien erlebt

Folge 33: Warum es durch den Klimawandel bald keine Wüsten mehr geben könnte

Folge 32: Richtig scheiden lassen - wie verhindert man den Rosenkrieg?

Folge 31: Keine Liebe mehr - Wie trennt man sich richtig

Folge 30: Insektensterben - sollten wir Vögel jetzt auch im Sommer füttern?

Folge 29: Vergewaltigt, misshandelt - warum Opfer teils jahrelang schweigen

Folge 28: Ist HIV jetzt heilbar? „Düsseldorfer Patient“ macht Schlagzeilen

Folge 27: Warum Migräne schlimmer als normaler Kopfschmerz ist

Folge 26: Kann man Affären verzeihen?