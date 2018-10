Was hilft eigentlich gegen Cybermobbing? „Praktisch Faktisch“ - Der Wissenspodcast

Düsseldorf Das Internet gehört für Groß und Klein längst zum Alltag. Ein Drittel der Jugendlichen und jeder zehnte Erwachsene ist allerdings Opfer von Cybermobbing. Cyberpsychologin Catarina Katzer erklärt, wie Betroffene Hilfe bekommen können.

Das Internet gehört für Groß und Klein längst zum Alltag. Beim Surfen und Chatten können jedoch nicht nur positive Dinge passieren. Ein Drittel der Jugendlichen und jeder zehnte Erwachsene ist Opfer von Cybermobbing. Was dabei passiert, was in Schulen und Firmen unternommen werden muss und wie Eltern richtig damit umgehen, erklärt Cyberpsychologin Catarina Katzer im Gespräch mit Susanne Hamann.. Jede Woche Donnerstag beantworten sie deshalb eine neue Frage in „Praktisch Faktisch“ - dem Wissenpodcast.