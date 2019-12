„Praktisch Faktisch“ - Der Wissenspodcast : Sieben Tipps für eine Reise durch Vietnam

„Praktisch faktisch“ ist der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Foto: Rheinische Post/Phil Ninh

Düsseldorf Welche Orte in Vietnam lohnen sich wirklich? Ist es gefährlich dort auf eigene Faust zu reisen? Und wie bewegt man sich am besten durch das Land? Susanne Hamann war drei Wochen in Vietnam im Urlaub und gibt Antworten.

Jede Woche Donnerstag widmen wir uns einer neuen Frage in „Praktisch Faktisch“ - dem Wissenspodcast. Sie haben eine Anmerkung oder eine konkrete Frage, die wir beantworten sollen? Schreiben Sie uns gerne an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Wir finden für jedes Thema den richtigen Experten!

