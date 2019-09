Audio-Angebot der Rheinischen Post : So hören Sie unsere Podcasts

Düsseldorf Ob Fußball, News, Politik oder alles, was das Leben schöner macht: Die Rheinische Post bietet eine Reihe von Podcasts an. Unser Audio-Angebot finden Sie hier auf RP Online, aber auch auf anderen Wegen. Hier ein Überblick, wie Sie uns empfangen können.

In den vergangenen zehn Jahren haben Videos das Netz dominiert, doch jetzt kommt Audio. Das erste Mal seit zehn Jahren nutzen die Deutschen wieder fast so viel Audio wie Video im Netz, wie verschiedene Studien zeigen. Musikangebote, eine Renaissance des gesprochenen Wortes und populäre persönliche Sprach-Assistenten in vernetzten Lautsprechern sorgen für diesen Trend im Netz. In Zukunft lassen sich die meisten Geräte nicht nur mit der Stimme steuern, sondern sie sprechen auch mit ihren Nutzern. Vor einem Jahr hatte Amazons Lautsprecher Echo mit der Assistentin Alexa den großen Durchbruch.