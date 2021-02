Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Keller-Ampeln, Tilly-Wagen und wieder kein Japantag - die Woche in Düsseldorf

Düsseldorf Schlaue Ampeln sollen statt einer Umweltspur das Dieselfahrverbot abwenden - so will es Schwarz-Grün im Rathaus. Der Stau wird den Düsseldorfern aber vermutlich erhalten bleiben - oder? Das und mehr im Düsseldorf-Podcast.

Das U-Wort wird abgelöst durch das A-Wort: Unter Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sind die Umweltspuren Geschichte. Stattdessen sollen schlaue Ampeln den Verkehr so regeln, dass die Luftwerte unter den EU-Grenzwerten bleiben. Wir sprechen darüber, ob das die erhoffte Wende bringt.Der Rosenmontag war kein Karnevalstag. Aber immerhin musste Düsseldorf nicht auf die Mottowagen des Satirikers Jacques Tilly verzichten - und die waren wieder reichlich gesprächswertig, von Düsseldorf bis (mindestens) Warschau. Wir würdigen die Motive - und die Tatsache, dass kontroverse Kunst auch dieses Jahr nicht ausgefallen ist.Der Japan-Tag fällt leider doch aus - zumindest als große Massenveranstaltung. Was es doch geben wird und wie sehr wir Veranstaltungen von Feuerwerk bis Picknick vermissen, darüber reden wir auch.Und natürlich darf auch das Wetter vom Wetterstrucksi nicht fehlen. Diesmal mit einer besonderen Info für alle Pflanzenfreunde.

