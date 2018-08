Podcast von Daniel Fiene und Michael Bröcker: Frisch vom Bundesliga-Gipfel der Rheinischen Post

Düsseldorf Daniel Fiene und Chefredakteur Michael Bröcker ganz sportlich: Sie sprechen über den Bundesliga-Gipfel mit Fortuna Düsseldorf, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Michael Bröcker kommt in der aktuellen Ausgabe direkt vom RP-Bundesliga-Gipfel: In diesem Jahr waren Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl, Friedhelm Funkel, der Trainer von Fortuna Düsseldorf und Rudi Völler, der Geschäftsführer Sport von Bayer 04 Leverkusen zu Gast beim Gipfel. Wie es war, berichtet der Chefredakteur. Daniel Fiene gibt Einblicke in die Planungen zum Campfire Restival. In einem Monat startet das kostenlose Journalismus-Zukunfts-Festival vor dem Landtag in Düsseldorf.