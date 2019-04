Podcast "@Fiene und Herr Bröcker" : Aufregung zwischen Amani und Palmer

Düsseldorf In dieser Woche versuchen Chefredakteur Michael Bröcker und Daniel Fiene die Aufreger um Politiker Boris Palmer und Komikerin Enissa Amani zu ignorieren. Ein Podcast über Aufmerksamkeit.

Die 100. Ausgabe von unserem wöchentlichen Podcast ist da! In dieser zweiten Osterferienwoche versuchen Daniel Fiene und Chefredakteur Bröcker die Aufreger-Themen der Woche zu umschiffen. Sei es die Komikerin Enissa Amani, die nach einer TV-Kritik ihre Fans aufhetzt, oder der Politiker Boris Palmer, der mit einem Facebook-Post über eine diverse Bahnwerbung lästert. Warum fällt das Ignorieren so schwer? Darum geht es in dieser Ausgabe des Podcasts.