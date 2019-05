Podcast "@Fiene und Herr Bröcker" : In Berlin ist es auch schön

Düsseldorf In dieser Woche erklärt Chefredakteur Michael Bröcker seinem Kollegen Daniel Fiene, warum er im Herbst seinen Job als Chefredakteur der Rheinischen Post aufgeben wird.

Chefredakteur Michael Bröcker möchte in der ersten Mai-Woche über Arbeiterrechte in der digitalen Welt reden, doch Daniel Fiene setzt auf die Themen Loslassen, Berlin und ein neuer Podcast-Partner, der gesucht wird. Denn: Michael Bröcker wird zum Herbst die Rheinische Post verlassen. Er wird zurück nach Berlin gehen, um in und über die politische Haupstadtblase zu berichten. Über die Kunst der beruflichen Veränderung geht es somit in dieser Ausgabe des Podcasts.