Podcast "@Fiene und Herr Bröcker" : Der Treiber des digitalen Marketings

Düsseldorf In dieser Woche ist OMR-Festival-Gründer Philipp Westermeyer zu Gast im Chefredakteurs-Podcast.

Bei der Gründung im Jahr 2011 fand sie noch an einer Hochschule in Hamburg statt. In diesem Jahr kamen zum OMR Festival mehr als 50.000 Besucher in die Messehallen der Hansestadt! Daniel Fiene und Chefredakteur Michael Bröcker sprechen in dieser Ausgabe des Chefredakteur-Podcasts mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeyer. Sie ergründen, was ihn antreibt, Medien und Events rund um die Trends im digitalen Marketing anzubieten. Laut Bröcker können sich viele Medienmacher bei Westermeyer viel Inspiration holen. Die gibt es auch in der vorletzten Ausgabe von diesem Podcast. Hören Sie hier die aktuelle Episode: