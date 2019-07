Düsseldorf Dieser Woche podcasten Chefredakteur Michael Bröcker und Daniel Fiene an einem ungewöhnlichen Ort: Sie tauchen in 18.000 gelben Bällen unter.

In einem Bällebad sind ganz besondere Gespräche möglich. Diese Erfahrung machen Chefredakteur Michael Bröcker und Daniel Fiene in dieser Woche. Sie besuchen das Bällebad der Rheinischen Post. Das Verlagsmarketing hat einen kompletten Raum für drei Wochen in ein gelbes Bällebad verwandelt. Marketingchefin Sandra Lehmberg diskutiert mit Bröcker und Fiene über Change in Unternehmen, Geschlechtergerechtigkeit im Job und warum ein Bällebad ein guter Hebel ist.